أكاديمية فاس-مكناس تتراجع عن قرارها وتعيد أستاذة إلى منصبها

في قرار مفاجئ، أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – مكناس، مساء أمس الثلاثاء، بلاغا تعلن فيه تراجعها عن تطبيق قرار العزل، مع إلغائه، في حق أستاذة تابعة للمديرية الإقليمية في إفران، كانت مصالح الأكاديمية قد اتخذته، بناء على ما وصفته “عدم استئناف الأستاذة لعملها داخل الآجال القانونية”.

وأوضح بلاغ للأكاديمية، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أنه “على إثر قرار العزل الذي اتخذته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس في حق أستاذة تابعة للمديرية الإقليمية بإفران، بناءً على ما توصلت به من وثائق ومعطيات رسمية، واستنادا إلى تفاصيل جديدة أحيطت بها الأكاديمية الجهوية علما بخصوص مسألة انقطاع الأستاذة عن عملها، وما رافقه من تدابير إجرائية؛ فإن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس قد تبيّن لها وجود خلل في تطبيق مسطرة ترك الوظيفة”.

وأضاف البلاغ أنه “حفاظا على مصلحة الأستاذة، فقد تقرر إلغاء قرار العزل ذاك؛ وإعادة إدماج الأستاذة في منصبها السابق، وفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.