العثور على جثة شخص في مبنى مهجور بمرج ابن عامر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انهار سد يوم الجمعة الماضي، في البرازيل، مطلقا سيلا من نفايات التعدين التي اجتاحت منشآت فالي واخترقت بلدة قريبة مما تسبب في دمار امتد لأميال، ومئات المفقودين والمصابين والقتلى.

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