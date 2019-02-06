رياح شديدة تقتلع الأشجار وتخلف خسائر مادية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسببت الرياح الشديدة في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بأضرار جسيمة وخسائر مادية كبيرة، اليوم الأربعاء.

وشهدت المنطقة رياحا شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي طمرة، اقتلعت الرياح أشجار نخيل في الشارع الرئيس للمدينة، واقتلعت ألواح صفيح في مدخل المدينة، وتسببت بأضرار جسيمة.

وتأثرت البلاد في الأيام الثلاثة الأخيرة برياح شرقية نشطة هبت على البلاد بشكل نشط أحيانا، وتجاوزت سرعة بعض الهبات 50 كم/ ساعة في بعض الفترات، ومن المتوقع أن تزداد نسبة الغبار في الأجواء بسبب هذه الرياح الشرقية في مختلف المناطق.

ويتوقع الراصد الجوي أن تستمر الرياح الشرقية بالهبوب اليوم، الأربعاء، بالتزامن مع اقتراب كتلة هوائية باردة مقبلة من وسط البحر المتوسط والأراضي التونسية نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط، حيث ستتشكل على إثر ذلك حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى تشكل السحب في مناطق واسعة من سيناء ومصر وبلاد الشام، ويحتمل هطول زخات من الأمطار التي قد تكون رعدية في بعض المناطق، وتكون حركة السحب جنوبية، أما حركة الرياح السطحية فتبقى شرقية.