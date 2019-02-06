انت الان تتابع تفاصيل خبر فرنسا تمنح وزير الدفاع القطري أرفع أوسمتها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 فبراير 2019 11:23 صباحاً - منحت فرنسا وسام "جوقة الشرف" لوزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية، من رتبة "قائد".

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، منحت العطية الذي يشغل أيضاً منصب نائب لرئيس الوزراء، وسام "جوقة الشرف" تقديراً لجهوده.

وهذا الوسام هو أعلى تكريم رسمي في فرنسا أنشأه نابليون بونابرت القنصل الأول للجمهورية الفرنسية الأولى في 19 مايو 1802، وينقسم إلى 5 رتب هي رتبة: فارس، وضابط، وقائد، وقائد عظيم، والصليب الأكبر وهي الأرفع.

وشهدت السنوات الأخيرة دفعة قوية في العلاقات الثنائية بين الدوحة وباريس، لا سيما منذ الزيارة التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى فرنسا في 14 سبتمبر 2017، في أولى جولاته الخارجية منذ بدء الحصار المفروض على بلاده بتاريخ الخامس من يونيو من 2017.

ويمثل التعاون في مجالي الأمن والدفاع بين فرنسا وقطر ركيزة التعاون الثنائي، ففي ديسمبر 2017 تم الإعلان عن توقيع عدة صفقات عسكرية بقيمة إجمالية تقدر بـ12 مليار يورو، كما نفذ العام الماضي سلسلة تمارين مشتركة عسكرية في مختلف المجالات.

كما تعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي السابع لقطر، وتعد الدوحة من أبرز الشركاء التجاريين لفرنسا في منطقة الخليج العربي، وتعد وجهة للشركات الفرنسية في المنطقة حيث يوجد أكثر من 200 شركة فرنسية تستثمر في قطاعات مختلفة في السوق القطرية.