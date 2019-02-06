شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أبين يناقش مع نائب وزير المالية موازنة العام 2019 والان مع التفاصيل
ناقش محافظ ابين، اللواء ركن، أبوبكر حسين، اليوم الأربعاء، نائب وزير المالية سالم صالح بن بريك موازنة العام ٢٠١٩ لمحافظة أبين، والقضايا المالية المتعلقة بمحطة الكهرباء بقدرة 30 ميجا وحل الإشكالية المتعلقة بقطاع الكهرباء في المحافظة.
وأكد بن بريك تسهيل المعاملات المالية المتعلقة بقطاع الكهرباء، وإعطاء محافظة أبين وضع خاص واستثنائي نظرًا لما تعرضت له المحافظة من دمار للبنية التحتية جراء حربي 2011 و 2015.
من جانبه قدم محافظ أبين خطة الموازنة العامة للسنة المالية 2019 وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة، وفقاً لأولويات البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية للمحافظة.
حضر اللقاء وكيل محافظة أبين عبدالعزيز الحمزة ومدير عام مكتب المالية خالد الحوتري ونائب مدير المالية عبده ناجي.
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