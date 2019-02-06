شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سألتقي بزعيم كوريا الشمالية في 27 و28 فبراير بفيتنام والان مع التفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام يومي 27 و28 فبراير/شباط، مشيراً إلى أن إدارته ستستمر بالدفع باتجاه السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف ترامب، خلال كلمته في خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونجرس الأمريكي، أن الرهائن الأمريكيين عادوا إلى البلاد، والاختبارات النووية توقفت ولم يطلق أي صاروخ خلال 15 شهراً، في إشارة منه إلى نجاح سياسته تجاه كوريا الشمالية، وفقا للعين الإخبارية.

وفيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من معاهدة الصواريخ متوسطة المدى مع روسيا، قال ترامب "ربما نتفاوض على اتفاق جديد مع روسيا ونضيف الصين ودولاً أخرى".

وحول الأزمة السياسية في فنزويلا، أكد ترامب أن بلاده اعترفت قبل أسبوعين بالحكومة الشرعية لفنزويلا ورئيسها الجديد خوان جوايدو، وأن واشنطن تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي في سعيه للحرية، مديناً ما وصفه بـ"السياسات الوحشية لنظام مادورو".

وعبر ترامب عن انزعاجه من الاشتراكية، قائلا "هنا في الولايات المتحدة نشعر بالانزعاج من تبني الاشتراكية في بلادنا.. الليلة نجدد عزمنا على أن أمريكا لن تكون أبداً دولة اشتراكية".