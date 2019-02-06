شكرا لقرائتكم خبر عن معتمرين حضارم يشكون أكلات مكة ويشيدون بمطاعم المكلا والان مع التفاصيل

شكا معتمرون حضارم اختلاف الأكل عليهم في مطاعم مكة المكرمة عن أكلات المكلا والأكلات اليمنية المعتادة.

ويعاني بعض الحضارم الذين يسافرون أول مرة للملكة من الغذاءات فبعضهم يسكنون بمكة ولا توجد بالقرب منهم مطاعم يمنية او حضرمية فيضطرون لتناول الدجاج مع الرز نهاراً او البروست والشاورما ليلا باستمرار او التونا والطحينية وغيرها.

لكن الكثير منهم يفتقد للقلابات والسمك والكراش وخاصة الصيادية ( باستثناء ساكني جدة ) كون السمك سعره مرتفع في المناطق الأخرى.

أحد المعتمرين قال 15 يوم ع التوالي ونحن نتناول الدجاج ظهراً وليلاً وبسخرية قال ` لدرجة أني آخر يوم عطست ونزلت من أنفي ريشة.

معتمر آخر قال اول ما وصلت المكلا بسطت خبز تنار ولخم وتغذيت صيادية وحسيت بالنعمة اللي نحن فيها.

معتمر ثالث يسأل في السعودية هل توجد فروع في مكة لمطعم صادق والتماتيك ( صيادية ) ومطعم ماجد وبابعير لاشتياقه للتكاشين.

أما المدينة فحدث ولا حرج من المطاعم الباكستانية وتكاشينهم الغير مناسبة.

ويقول آخر كل شي في السعودية زين ومتوفر وبسعر مناسب لكن ماشي كما بحر المكلا والاسماك حقه وماشي كما صانة اللخم والخضره والقلابات والتكاشين.