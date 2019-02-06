شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يوجّه بتفقد الضرر بسور مدينة شبام التاريخية وسرعة إعادة ترميمه والان مع التفاصيل

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء بالاهتمام بسور مدينة شبام التاريخية ، وتكليف مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالوادي بالنزول لتفقّد الضرر الذي حصل في الجزء الجنوبي للسور وسرعة إعادة ترميمه وترميم الأجزاء الآيلة للسقوط . وأكد المحافظ أن مدينة شبام تحظى باهتمام السلطة المحلية بوصفها أول ناطحات سحاب ، وعلى الجهات المختصة النزول الميداني إليها بشكل دائم .

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