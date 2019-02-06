شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حضرموت تشارك بالمؤتمر الدولي الثالث للغة الإنجليزية في تايلند والان مع التفاصيل

شاركت جامعة حضرموت في المؤتمر الدولي الثالث للغة الإنجليزية المنعقد بجامعة بوريرام في تايلند مثلها الطالب مرشد سالم عبدالله الجرو المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية البنات سيئون ومبتعث جامعة حضرموت لدراسة الدكتوراه بجامعة مالايا ماليزيا .

حيث شارك بورقة بحثية بعنوان (إدراك الطلاب المتدربين لأدائهم التدريسي للغة الإنجليزية أثناء فترة التطبيق العملي في المدارس باليمن ) وقد نالت ورقة الباحث استحسان وإعجاب المشاركين بالمؤتمر لما لها من نتائج إيجابية في تطوير العملية التدريسية لمعلمي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية وعلى هامش المؤتمر حضر الطالب مرشد الجرو حلقة نقاشية لكيفية خلق شبكات تعاونية في الجوانب الأكاديمية والبحثية بين الجامعات التايلندية والأجنبية بمشاركة عدد من الخبراء من تايلند و الولايات المتحدة الأمريكية والهند وماليزيا وتايون وكمبوديا وتركيا والفلبين ومينامار ولاوس .

وأوضح الدكتور هادي سالم الصبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن مشاركة مبتعثي جامعة حضرموت للدراسات العليا بالخارج في المؤتمرات العلمية الدولية تعتبر دلاله على تفوقهم العلمي والبحثي في الجامعات العالمية مشيراً إلى أن نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي تتواصل مع المبتعثين بشكل مستمر وقال أن هذه المشاركة العلمية تعتبر فرصة سانحة لنقل وطرح بعض الرؤى والأفكار وانعكاساتها الإيجابية وتطبيقها على أرض الواقع .

والجدير ذكره أن الطالب مرشد سالم عبدالله الجرو شارك في مؤتمرات دولية سابقة قدم فيها عدة أبحاث علمية.

حضر فعاليات المؤتمر كل من : رئيسة جامعة بوريرام ونائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية وعمداء كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية والتمريض والتربية وعدد من الهيئة التدريسية بالجامعة.