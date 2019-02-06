السلطات الإماراتية تعتقل بريطانيا يرتدي قميص قطر

الخليج 365/ بغداداعتقلت السلطات الأمنية الإماراتية، مواطنا يحمل الجنسية البريطانية، وذلك بسبب ارتدائه قميص منتخب قطر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت صحيفة " الغارديان" البرطانية تقريرا عن المواطن البريطاني المعتقل، وهو يبلغ 26 عاما ومن مدينة ولفرهامتون البريطانية.

وبحسب المصادر، فإن المواطن البريطاني كان يجهل القوانين الداخلية لدولة الإمارات خصوصا ما يتعلق بدولة قطر، حيث يمنع القانون الإماراتي "إظهار التعاطف" مع دولة قطر بسبب العلاقات الدبلوماسية المتأزمة بين الدول الخليجية مع قطر، بالإضافة إلى سياسة المقاطعة التي تنتهجها الدول الخليجية.



وصرح صديق الشاب الموقوف للصحيفة بأن صديقه تم اتهامه في وقت لاحق بترويج ادعاءات كاذبة عن المسؤولين والزعم بأنه تعرض لاعتداء.

وعلقت وزارة الخارجية البريطانية على الخبر، وقالت إنها تحاول تقديم المساعدة للمواطن البريطاني، وأنها تتواصل مع السلطات الإماراتية بشأن هذا الموضوع.

