روسيا ستنسحب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى خلال 6 أشهر

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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله اليوم الأربعاء إن موسكو ستنسحب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى في غضون ستة أشهر في إطار رد متناسب على انسحاب الولايات المتحدة منها.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين في مطلع الأسبوع إن روسيا علقت العمل بالمعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنسحب منها خلال ستة أشهر إلا إذا أوقفت موسكو ما تصفه واشنطن بانتهاكات للمعاهدة الموقعة عام 1987.
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