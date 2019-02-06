ترحيل الإخواني محمد عبدالحفيظ يكشف حقيقة العلاقات بين أردوغان وإخوان مصر

قال مراقبون سياسيون أن ترحيل السلطات التركية للإخواني محمد عبدالحفيظ حسين، من تركيا إلى مصر، حيث ينتظره حكم بالإعدام لإغتياله النائب العام السابق، هشام بركات في 2015م، يكشف طبيعة العلاقات التي تربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإخوان مصر .

وفجرت هذه الحادثة خلافات واسعة بين تركيا والإخوان المقيمين فيها خاصة من الشباب، الذين إعتبروا هذه الحادثة دليل على علاقة المصلحة التي تتعامل بها تركيا معاهم .

وذكر المراقبون أن إجراءات تركيا مع عبدالحفيظ دفع بقيادات إخوانية إلى إعادة تقييم العلاقات التي تربط جماعتهم مع أنقرة وتحديداً الرئيس رجب طيب أردوغان .

ويرى معهد كارنيجي الأمريكي للدراسات، أن طبيعة العلاقة بين أنقرة والإخان هي علاقات وظيفية محكومة لجيوبوليتك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وما يعتريها من تقلّب في المصالح السياسية والأولويات.

وحاولت تركيا وقيادات الإخوان التقليل من اهمية هذه القضية ولكن شباب الإخوان أثاروها إعلامياً، مطالبين أنقرة بتفسير يوضح سبب تصرفهم مع شاب من جماعة الإخوان محكوم في مصر غيابيًا بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.

محمد حسين، البالغ من العمر 29 عامًا، وصل مطار أتاتورك بإسطنبول في الساعة الثامنة صباحًا يوم 16 يناير بجواز سفر مصري قادمًا من العاصمة الصومالية مقديشو التي كان هرب إليها بعد اتهامه بالمشاركة في جريمة اغتيال النائب العام المصري.

وكان الشاب يحمل معه أسماء قيادات من الإخوان المسلمين المقيمين في تركيا بتوصيات أن يتصل معهم ليسهلوا له الدخول والإقامة، لكن الذي حصل هو أن السلطات التركية رفضت دخوله بدعوى أنه يحمل تأشيرة إليكترونية غير صالحة، ثم جرى ترحيله ليس إلى مكان إقامته في الصومال، وإنما إلى القاهرة، رغم إبلاغه الأمن التركي بأنه محكوم غيابيًا بالإعدام في القاهرة.

الحادثة كما اعترف بها، اليوم الثلاثاء، مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، تتضمن شقين أثارا تحليلات قرأت في سياقات الحادث موقفًا سياسيًا تركيًا فيه جديد إضافي من شواهد التوتر في علاقات أنقرة مع إخوان مصر.

لكن خروج أقطاي للتعقيب على الحادثة جاء في ذروة جدل واسع استغرق الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي يصف الموقف التركي بأنه تطور غير عادي في العلاقة مع الإخوان المسلمين، وأن مقتضيات هذه العلاقة كان يُفترض على الأقل أن يعاد فيها الشاب المصري إلى الصومال، وليس إلى القاهرة، حيث تبدو الخطوة وكأنها تسليم رقبة أحد الإخوان المسلمين للمشنقة.

وفي المقابل، تراشق أعضاء من الإخوان، مقيمون في تركيا، الاتهامات بخيانة زملاء لهم في التنظيم لأنهم علموا بالأمر في حينه، ولم يتصرفوا كما يُفترض. وردًّا على اتهامات بهذه القسوة، خرج من بين الإخوان من يقول إن محمد حسين لم يعد عضوًا في تنظيم الإخوان؛ لأنه التحق مع تنظيم داعش.

وفي الأثناء كان هناك على السوشيال ميديا من يستذكر أن محمد حسين ليس الوحيد في تنظيم الإخوان المسلمين الذي يلتحق بتنظيمات القاعدة وداعش؛ لأن القاعدة الفكرية واحدة في الأساس، ثمّ لأن تنظيم الإخوان تداعى وأكل بعضه إلى درجة أن الكثيرين من شبابه “كفروا” به والتحقوا بالميليشيات الجهادية المسلّحة.