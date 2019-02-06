امرأة تكشف لغز حريق حي الأغنياء في باريس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ باريس

قال مسؤولون أمس إنه قد تم إلقاء القبض على امرأة، بعد اندلاع حريق بمبنى سكني في حي ثري بباريس الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

وقال المدعي العام في باريس ريمي هيتس «إن الشرطة اعتقلت امرأة كانت تعيش في المبنى المؤلف من ثمانية طوابق، والذي يقع في الدائرة الـ 16 بالمدينة»، مضيفا أن هناك نحو 30 شخصا آخرين أصيبوا في الحريق.

واندلع الحريق في الطابق الثامن بالمبنى، مما جعل عملية مكافحة الحريق أمرا صعبا، وتعين إخلاء المبنى الذي قالت محطة فرانس إنفو «إنه تم بناؤه في سبعينات القرن الماضي بالكامل». كما تم إجلاء سكان من مبان عدة قريبة، وطلب الكثير من سكان المبنى السكني النجدة من النوافذ، كما فر بعضهم إلى سطح المبنى، وتم إنقاذ آخرين بواسطة السلالم، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق في وقت مبكر من صباح أمس.

من جانبها أعربت آن هيدالجو، عمدة باريس، عن تعازيها لأسر الضحايا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وشكرت رجال الإطفاء الذين قالت إنهم خاطروا مرة أخرى بحياتهم.

وفي يناير الماضي قتل أربعة أشخاص وأصيب العشرات في انفجار غاز وقع بأحد المخابز في وسط باريس، وكان اثنان من رجال الإطفاء بين القتلى.

حريق باريس: