عشاء غير رسمي لترمب وباول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي» جيروم باول، لإجراء محادثات جاءت بعد أشهر من الانتقادات التي وجهها ترمب للمسؤول الذي رشحه بنفسه للمنصب، بسبب رفع أسعار الفائدة.
وفي بيان، أكد البنك المركزي أن ترمب اجتمع مع باول ونائبه ريتشارد كلاريدا في عشاء غير رسمي «لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات للنمو والتوظيف والتضخم»، وحضر وزير الخزانة ستيفن منوشن العشاء، ويعد هذا أول اجتماع بينهما منذ ترشيح ترمب لباول، ومن المعتاد أن يجتمع رؤساء الدولة مع رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن نظرا لانتقادات ترمب، لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا الاجتماع سوف يتم ولا توقيت عقده.
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