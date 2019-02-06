ميركل: الصين تتحمل مسؤولية نظام عالمي سلمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طوكيو

ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الصين بتحمل مزيد من المسؤولية في العالم أيضا. وذلك في ظل تطلعها العالمي المتزايد.

وقالت ميركل أمس خلال نقاش مع طلاب بجامعة كيئو في العاصمة اليابانية طوكيو إنه «سيتعين على الصين الاضطلاع بقدر أكبر من المسؤولية عن نظام عالمي سلمي».

وفي النقاش حول عملاق الاتصالات الصينية هواوي، قالت المستشارة الألمانية إنه يجب التحدث مع الصين عن «ألا تسلم الشركة ببساطة البيانات التي يتم استخدامها للحكومة، ولكن يجب أن يحصل المرء على ضمانات في هذا الشأن»، مؤكدة أنه يجب مناقشة هذه القضايا.

وشددت ميركل في اليوم الثاني من زيارتها لليابان على أنه يجب العثور على سبل في الصين تحقق التعامل مع الملكية الفكرية «بعناية ونزاهة»، وقالت «كلما كانت الصين مهيمنة وأكثر تطورا من الناحية الاقتصادية، ازدادت المتطلبات على الصين في هذه القطاعات».