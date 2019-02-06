ترمب يدعم سعي فنزويلا إلى الحرية

اسماء السيد - يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب التشديد على دعم الولايات المتحدة للفنزويليين في "سعيهم إلى الحرية"، بحسب مقتطفات من الخطاب الذي سيلقيه الثلاثاء أمام الكونغرس عن حال الاتحاد.

واشنطن: سيقول الرئيس الأميركي في كلمته "إننا ندعم شعب فنزويلا في سعيه النبيل إلى الحرية". واعترفت الولايات المتحدة إلى جانب نحو 40 دولة أخرى بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسًا بالوكالة لفنزويلا.

وكان ترمب جدد سابقًا التأكيد على أن اللجوء إلى الجيش الأميركي هو "خيار" مطروح في مواجهة الأزمة في فنزويلا.

ولدى سؤاله أثناء مقابلة مع قناة "سي بي سي" الأميركية الأحد عمّا سيدفعه إلى اللّجوء إلى الجيش، قال الرئيس الأميركي في البداية إنه لا يريد التحدث عن الأمر. إلا أنه تدارك قائلًا "لكن هذا بالطبع خيار".

وأعلنت واشنطن بوضوح في الأشهر الماضية، ومجددًا في الأيام الأخيرة، أن "كل الخيارات"، بما فيها الخيار العسكري، مطروحة.



