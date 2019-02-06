دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper محكوم أمريكي يناضل لإقناع القضاء بإعدامه في حضور إمام مسلم

يناضل الأمريكي دومينيك راي المحكوم عليه بالإعدام في ألاباما، من أجل إقناع رجال القضاء في الولاية بإعدامه في حضور إمام مسلم.

ومن المقرر إعدام راي (42 عامًا) بحقنة قاتلة الخميس المقبل بعد مرور نحو 20 سنة من صدور الحكم بإعدامه، عقب إدانته باغتصاب مراهقة في الـ15 من عمرها وقتلها سنة 1995 في مدينة سلما، كما أدين قبل أشهر من ذلك الحادث بقتل شقيقين مراهقين سنة 1994، وحُكم عليه بالسجن المؤبد في إطار هذه القضية، ليعتنق الإسلام داخل السجن.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أحد محاميه قوله إن «إيمانه يحتل موقعًا مركزيًّا في حياته»، مضيفًا أنه «بات يسمي نفسه (حكيم)، وأطلق لحيته وصار يعتمر العمامة».

ومع اقتراب موعد إعدامه، طلب راي «حكيم»، الذي يسابق الزمن للحصول على أمنيته الأخيرة، من إدارة السجون في ألاباما منحه الحق في أن يرافقه إمام مسلم إلى غرفة الإعدام.

غير أن طلبه هذا رُفض بدعوى أن البروتوكول المعمول به في هذه الولاية المحافظة، يسمح للمحكوم عليهم بالإعدام بأن يحصلوا على مرافقة «مرشد روحي» لهم حتى عتبة غرفة الموت، وليس إلى داخلها.

كما يمكن، حسب القانون، أن يحضر في غرفة الإعدام «كاهن» رسمي معتمد في السجن لمواكبة عملية الإعدام.

وفي ردها على هذا الطلب، سمحت إدارة السجن بإبعاد الكاهن المسيحي من غرفة الإعدام، لكنها منعت دخول إمام مسلم ليرافق راي.

واعترض راي على هذه الآلية أمام قاضي الأمور المستعجلة الأسبوع الماضي، لكن القاضي الفيدرالي كيث واتكينز اعتبر، الجمعة الماضية، أن راي «حكيم» تقدم بهذا الطلب بهدف التسويف، رافضًا فرض وجود إمام بجانبه.

وقال واتكينز في قراره إن ألاباما «لا تستطيع تحمل أدنى خطر بلبلة» مع ترك شخص «بلا تدريب ولا خبر» في داخل غرفة الموت، حسب تعبيره.

ويوم الاثنين الماضي، تقدم «حكيم» بطعن على هذا القرار كتب فيه فريق دفاعه: «إذا لم تحدث تطورات أخرى، سيتم إعدام دومينيك حكيم مارسيل راي دون منحه راحة وجود مرشد روحي يتناسب مع عقيدته بجانبه في غرفة الإعدام؛ الأمر الذي سمح بالحصول عليه لكل المسيحيين الممارسين المعدمين في ألاباما».

ويأمل محامو «حكيم» أن ينالوا مرادهم قبل الساعة 18:00 من يوم غد الخميس -أي موعد الإعدام- ويندد هؤلاء بما يعتبرونه انتهاكًا للتعديل الأول في الدستور الأمريكي الذي ينص على عدم جواز أن يمنع أي قانون «حرية ممارسة الشعائر الدينية».