ترامب: لولا مجيئي رئيسا لوقعت الحرب بين أمريكا وكوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لولا مجيئه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لوقعت الحرب مع كوريا الشمالية، مثنيًا على علاقته بالرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون ومعلنًا أنه سيلتقيه في الـ27 والـ28 من فبراير الجاري في فيتنام.
وحرص ترامب على الحديث عن العلاقات الأمريكية- الروسية، وذلك خلال خطابه عن حالة الاتحاد بالكونجرس الأمريكي.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة خلال عقود خلت عقدت اتفاق مع روسيا اتفقت خلاله لتخفيض القواعد الصاروخية، مشيرًا إلى التزامهم بالاتفاق والقواعد حرفيًا بينما انتهكت روسيا مرارًا بنود هذه الاتفاقية.
وألمح ترامب إلى أنه أعلن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية المتوسطة بسبب ذلك، لافتًا إلى استعداد الولايات المتحدة للتفاوض بشأن اتفاقية جديدة بمشاركة الصين.
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