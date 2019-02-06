شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضا البلتاجى يطالب بزيادة عدد مدارس المتفوقين رياضيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور مدارس المتفوقين رياضيا وزيادة أعدادها فى جميع محافظات الجمهورية من أجل النهوض بالرياضيين.

وأوضح البلتاجى، أنه لا توجد إلا مدارس محدودة تحت مسمى المتفوقين رياضيا، وذلك يعوق أى رياضى متميز من استكمال حياتة التعليمية على بعد مسافات من المحافظة التى يقيم بها، مطالبا بضرورة زيادة أعداد هذه المدارس مع تفعيل دورها الريادى الذى يساعد المتفوقين رياضيا من استكمال مراحل التعليم المختلفة حتى يسير فى الطريق الصحيح من ناحية التعليم وكذلك التفوق الرياضى الذى يعود على مصر بالمكانة التى تليق بها.

وأشار عضو مجلس النواب، أن الرياضة اصبحت استثمار والعديد من الدول تعتمد عليها كمصدر أساسى فى الاستثمار والعالم كله يتجه لهذا التحول، وعلينا أن نواكب هذا التطور والاهتمام بالمدارس الرياضية وزيادة أعداها على مستوى الجمهورية حتى يتسنى للأبطال الرياضيين الحصول على مؤهل وفى نفس الوقت استكمال المسيرة الرياضية.