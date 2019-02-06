تضليل وأخطاء.. ترامب يُحرف أرقامًا وحقائق في خطاب حالة الاتحاد

مصراوي - كتب- محمد عطايا:

في خطاب حالة الاتحاد، الذي ألقاه الرئيس الأمريكي، أمام الكونجرس، اليوم الأربعاء، ارتكب ترامب، اخطاءً بالجملة، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن"، التي أوضحت أنه أخطأ في بعض المعلومات، وتعمد التضليل في البعض الآخر.

وألقى الرئيس الأمريكي، خطاب حالة الاتحاد، للعام الثالث على التوالي، ليكشف فيه حالة الولايات المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويعد خطاب حالة الاتحاد واجب دستوري وتقليد رئاسي أميركي عريق، يلقي خلاله رئيس البلاد خطابا سنويا أمام مجلسيْ الكونجرس يستعرض فيه حالة الولايات المتحدة، على...