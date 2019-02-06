وحدات الجيش السوري تصدت لمحاولة تسلل مجموعات مسلحة نحو نقاط عسكرية بريف حماة

أفادت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، بأنّ "وحدات من ​الجيش السوري​ دمّرت بضربات صاروخية تجمّع آليات وأوكارًا لمجموعات إرهابية في بلدة جرجناز، ردًّا على اعتداءاتها على المناطق المحرّرة في ​ريف إدلب​ الجنوبي الشرقي".

وبيّنت أنّ "في ​ريف حماة​ الشمالي، تصدّت وحدات الجيش لمحاولة تسلّل مجموعة إرهابية تتبع "كتائب العزة" من محور بلدة معركبة باتجاه النقاط العسكرية في الزلاقيات وزلين".