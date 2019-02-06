أفادت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، بأنّ "وحدات من الجيش السوري دمّرت بضربات صاروخية تجمّع آليات وأوكارًا لمجموعات إرهابية في بلدة جرجناز، ردًّا على اعتداءاتها على المناطق المحرّرة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي".
وبيّنت أنّ "في ريف حماة الشمالي، تصدّت وحدات الجيش لمحاولة تسلّل مجموعة إرهابية تتبع "كتائب العزة" من محور بلدة معركبة باتجاه النقاط العسكرية في الزلاقيات وزلين".
كانت هذه تفاصيل خبر وحدات الجيش السوري تصدت لمحاولة تسلل مجموعات مسلحة نحو نقاط عسكرية بريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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