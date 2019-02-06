أعلن النائب من المعارضة الفنزويلية عن ولاية تاخيرا الحدودية، فرانكلين دوارتي، أنّ "عسكريين فنزويليين قطعوا جسرًا على الحدود مع كولومبيا، قبيل وصول مساعدة إنسانية دولية ضرورية لسدّ النقص في المواد الغذائية والأدوية".
وقد مُنعت شاحنة صهريج وحاوية بضائع كبيرة من عبور جسر تيينديتاس الّذي يربط كوكوتا فيكولومبيا باورينا في فنزويلا.
ووضع البرلمان، المؤسسة الوحيدة الّتي تسيطر عليها المعارضة، مع فريق خوان غوايدو الّذي اعترفت به 40 دولة "رئيسًا انتقاليًّا"، التفاصيل الأخيرة لاستقبال مساعدات إنسانية من أدوية وغذاء مرسلة من الولايات المتحدة الأميركية وكندا، إلى كولومبيا المجاورة.
يُذكر أنّ أوتاوا وعدت في وقت سابق، بإرسال 53 مليون دولار كندي (35 مليون يورو) إلى الشعب الفنزويلي، تضاف إلى 20 مليون دولار أعلنت واشنطن إرسالها.
كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة الفنزويلية: الجيش قطع جسرا على حدود كولومبيا لمنع دخول مساعدات إنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.