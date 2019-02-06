المعارضة الفنزويلية: الجيش قطع جسرا على حدود كولومبيا لمنع دخول مساعدات إنسانية

أعلن النائب من المعارضة الفنزويلية عن ولاية تاخيرا الحدودية، فرانكلين دوارتي، أنّ "عسكريين فنزويليين قطعوا جسرًا على الحدود مع ​كولومبيا​، قبيل وصول مساعدة إنسانية دولية ضرورية لسدّ النقص في المواد الغذائية والأدوية".

وقد مُنعت شاحنة صهريج وحاوية بضائع كبيرة من عبور جسر تيينديتاس الّذي يربط كوكوتا فيكولومبيا باورينا في ​فنزويلا​.

ووضع البرلمان، المؤسسة الوحيدة الّتي تسيطر عليها المعارضة، مع فريق ​خوان غوايدو​ الّذي اعترفت به 40 دولة "رئيسًا انتقاليًّا"، التفاصيل الأخيرة لاستقبال مساعدات إنسانية من أدوية وغذاء مرسلة من ​الولايات المتحدة الأميركية​ وكندا، إلى كولومبيا المجاورة.

يُذكر أنّ أوتاوا وعدت في وقت سابق، بإرسال 53 مليون دولار كندي (35 مليون يورو) إلى الشعب الفنزويلي، تضاف إلى 20 مليون دولار أعلنت واشنطن إرسالها.