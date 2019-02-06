اتهام رئيس جمهورية كوستاريكا السابق بالتحرش الجنسي

وجهت امرأة تدعى ألكسندرا آريس فون هيرولد، اتهاما لرئيس جمهورية كوستاريكا السابق أوسكار آرياس سانشيز، بـ"الاعتداء الجنسي".
ولفتت فون هيرولد، وهي ناشطة في مجال مكافحة الأسلحة النووية، بأن الرئيس الكوستاريكي السابق، الحائز على جائزة نوبل للسلام، اعتدى عليها جنسيا في منزله.
وحركت هيرولد دعوى قضائية، مكونة من 10 صفحات، اتهمت فيها سانشيز بـ"الاعتداء الجنسي" في أواخر عام 2014. وأعربت هيرولد عن صدمتها قائلة: "لقد ذهلت، وأخبرت عددا من الأقارب والأصدقاء بما حدث. كنت أجهش في بعض الأحيان بالبكاء. كان الأمر صادما بالنسبة لي، ولم أشعر بالأمان".
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