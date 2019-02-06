لافروف: روسيا ستنسحب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة خلال 6 أشهر

أعلن وزير ​الخارجية الروسية​ ​سيرغي لافروف​، أنّ "​روسيا​ ستنسحب من معاهدة ​الصواريخ​ النووية المتوسطة المدى، في غضون ستة أشهر"، لافتًا إلى أنّ "ردّنا على الانسحاب الأميركي من اتفاقية الصواريخ، متناسق".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد علّقت يوم السبت 2 شباط الحالي، التزاماتها بمعاهدة الصواريخ النووية، وأعلنت بدء عملية الانسحاب منها، موضحةً أنّه "سيتمّ الانتهاء من العملية خلال 6 أشهر، ما لم تعد روسيا إلى الامتثال بتدمير كلّ صواريخها المنتهكة، وقاذفاتها، وما يرتبط بها من معدات".

يُذكر أنّه كان قد تمّ توقيع معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، يوم 8 كانون الأول عام 1987. وبموجب هذه المعاهدة، التزم الجانبان الروسي والأميركي بالقضاء على الصواريخ الّتي يبلغ مداها من 500 كم إلى 5500 كم، بالإضافة إلى القاذفات والمنشآت والمعدات الإضافية الخاصة بها.