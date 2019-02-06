أوقفت المديريّة العامة ل​أمن الدولة​ في ​الجنوب​، السوريَّين (أحمد ر.) و( عبد الوهاب ع. ) ، الأول بجرم التواصل مع إرهابيين، بحيث اعترف خلال التحقيق بتواصله مع ​محمد خالد​ طه (قائد كتيبة في تنظيم ​أحرار الشام​ في منطقة إدلب)، والثاني بجرم الإنتماء إلى ​جبهة النصرة​ بحيث اعترف بذلك وأنّه قاتل في صفوفها خلال العام 2012، وتبيّن أن إقامة كل منهما منتهية الصلاحيّة. تمّ إيداعهما ​القضاء العسكري​ بناءً لإشارته .

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف سوريين الأول بجرم التواصل مع ارهابيين والثاني بجرم الانتماء للنصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.