بدء الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة برئاسة الراعي

بدأ في هذه الاثناء الاجتماع الشهري الدوري ل​مجلس المطارنة الموارنة​ برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس ​الراعي​ وعلى جدول اعماله شؤون كنسية ووطنية.

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