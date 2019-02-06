أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه " مرة جديدة سيضعونك أمام خيارين، اما العتمة، أو استدانة مبلغ 2700 مليار لسد عجز الفيول. يأتي وزير ويذهب وزير، والعداد يبقى شغالا، وحجم الدين يزداد. ننتظر خطة وقرارات ​وزارة الطاقة​ ​الجديدة​، وأن كنا غير متفائلين".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: ننتظر خطة وقرارات وزارة الطاقة الجديدة وإن كنا غير متفائلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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