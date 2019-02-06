كريم الراسي تمنى النجاح للحكومة الجديدة والاهتمام بعكار

تمنى النائب السابق ​كريم الراسي​ خلال استقباله فاعليات وهيئات في دارته في الشيخطابا - عكار، "النجاح للحكومة الجديدة، وان تكون متماسكة والا تشهد سجالات ونزاعات من شأنها ان تضعف دورها على صعيد معالجة الاوضاع الاقتصادية والانمائية، وخصوصا ان ملفات اقتصادية وحياتية تتطلب خطوات سريعة".

وطالب في تصريح "​الحكومة​ بالاهتمام بعكار ووضع خطة طوارىء انمائية لها وخصوصا من الوزارت المعنية"، واشار "الى ان ​وزارة الاشغال​ العامة قامت بتعبيد العديد من الطرقات في عكار في عهد الحكومة الماضية"، ولفت الى "اهتمام الوزير السابق ​سليمان فرنجية​ بعكار"، وقال:"لن يألو جهدا من خلال توجيهاته لوزارة الاشغال لاكمال ما خطته الوزارة في عكار".

وردا على سؤال عن تغيب عكار بالتمثيل في الحكومة قال الراسي:"على الحكومة التعويض عن ذلك بتوفير الانماء والخدمات واعطاء الفرص لابنائها في ​الميادين​ كافة"، مشيرا الى "ان زيارة ​البابا​ الى ​الامارات​ حدث تاريخي في تعزيز العيش الواحد والانفتاح على الاخر".