توقيف شخص في منطقة بشري بجرم مخدرات

افادت معلومات ​صحفية​ بأنه دورية من مكتب مكافحة الاٍرهاب في الشمال-طرابلس التابع ل​قوى الأمن الداخلي​ أوقفت المدعو أ.م في منطقة بشري، بموجب مذكرة توقيف بجرم ​مخدرات​ وتم إحالته للقضاء المختص للتحقيق معه.

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