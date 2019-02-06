فادي جريصاتي: لا زلت ادرس ملف النفايات وادرس الحلول ومنها مطمر الناعمة

اشار وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ الى انه بعد نيل الحكومة الثقة سأطالب باول جلسة لمجلس الوزراء بوضع موضوع ​مطمر برج حمود​ على جدول الاعمال. ولفت الى ان الرائحة الكريهة هي جزء من الحل الذي يتم حاليا في المطمر وهي غير مؤذية واعتذر عن السياسات الخاطئة التي حصلت بالسابق.

واوضح جريصاتي خلال تفقده مطمر برج حمود، الى انه لا زال يدرس ملف ​النفايات​ ويدرس الحلول ومنها ​مطمر الناعمة​ وهو اكثر مطمر صحي اقيم في السنوات الاخيرة، ولكن الموضوع سيبحث بال​سياسة​ لا سيما مع رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، ونحن حريصون على عدم القيام بشيء يؤذي الناس، وسنلجأ الى خيارات التي تمثل الاقل ضررا.