قوى الأمن: توقيف أحد أخطر مروجي المخدرات في الشويفات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ انه "بتاريخ 5/2/2019 وفي محلة ​القبة​ / ​الشويفات​، وبعد عملية رصد وتعقب، تمكنت قوة من مكتب مكافحة ​المخدرات​ المركزي بمؤازرة دورية من المجموعة الخاصة في قسم ​مكافحة الإرهاب​ والجرائم الهامة في وحدة ​الشرطة القضائية​ من توقيف أحد أنشط مروجي المخدرات في المنطقة المذكورة، ويدعى: * س. ز. (مواليد عام 1982، لبناني) على متن سيارة نوع "هيونداي i10"، وضبطت بداخلها كمية كبيرة من المخدرات معدة للترويج ومقسمة على الشكل التالي: -/232/ ظرفاً من دواء "كاريزول" عبارة عن /2320/ حبة. -/195/ ظرفاً من دواء "ترامادول" عبارة عن /1950/ حبة. - حوالي نصف كلغ من مادة حشيشة الكيف. -/34/ غ من مادة المريجوانا داخل 3 أكياس. -/51/ غ من مادة السالفيا ضمن 29 كيساً. -/11/ غ من مادة الكوكايين ضمن 5 مظاريف. -/40/ حبة xtc من ألوان وأحجام مختلفة. - /5/ عبوات كيتامين

أودع الموقوف مكتب مكافحة المخدرات المركزي، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.