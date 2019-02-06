قوى الأمن: توقيف أحد أخطر مروجي المخدرات في الشويفات

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه "بتاريخ 5/2/2019 وفي محلة القبة / الشويفات، وبعد عملية رصد وتعقب، تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي بمؤازرة دورية من المجموعة الخاصة في قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية من توقيف أحد أنشط مروجي المخدرات في المنطقة المذكورة، ويدعى: * س. ز. (مواليد عام 1982، لبناني) على متن سيارة نوع "هيونداي i10"، وضبطت بداخلها كمية كبيرة من المخدرات معدة للترويج ومقسمة على الشكل التالي: -/232/ ظرفاً من دواء "كاريزول" عبارة عن /2320/ حبة. -/195/ ظرفاً من دواء "ترامادول" عبارة عن /1950/ حبة. - حوالي نصف كلغ من مادة حشيشة الكيف. -/34/ غ من مادة المريجوانا داخل 3 أكياس. -/51/ غ من مادة السالفيا ضمن 29 كيساً. -/11/ غ من مادة الكوكايين ضمن 5 مظاريف. -/40/ حبة xtc من ألوان وأحجام مختلفة. - /5/ عبوات كيتامين
أودع الموقوف مكتب مكافحة المخدرات المركزي، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.
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