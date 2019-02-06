وديع كنعان:نطالب الحكومة بالقروض المخصصة للقطاع السياحي بفوائد منخفضة

ابدى رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي ​وديع كنعان​ تفاؤله ب​تشكيل الحكومة​ معتبراً ان خطوات عدة مطلوبة منها.

واعتبر كنعان في تصريح له ان لبنان ينعم باستقرار امني وبات اليوم ينعم باستقرار سياسي مع تشكيل الحكومة، وهي مرحلة جديدة ننتظر في ضوئها كما وعدنا، رفع حظر ​المملكة العربية السعودية​ عن سفر رعاياها الى لبنان، ما سيفتح الباب بدوره عند حصوله، على قدوم جنسيات خليجية أخرى.

وقال: "نأمل من الحكومة اعادة العمل بالقروض المصرفية المخصصة للقطاع السياحي بفوائد منخفضة، كما ننتظر من ​وزارة المال​ دعم القروض المتعثرة التي اعيدت جدولتها من قبل ​مصرف لبنان​، لنحفاظ على استمرار المؤسسة السياحية والفندقية.