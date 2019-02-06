ابدى رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وديع كنعان تفاؤله بتشكيل الحكومة معتبراً ان خطوات عدة مطلوبة منها.
واعتبر كنعان في تصريح له ان لبنان ينعم باستقرار امني وبات اليوم ينعم باستقرار سياسي مع تشكيل الحكومة، وهي مرحلة جديدة ننتظر في ضوئها كما وعدنا، رفع حظر المملكة العربية السعودية عن سفر رعاياها الى لبنان، ما سيفتح الباب بدوره عند حصوله، على قدوم جنسيات خليجية أخرى.
وقال: "نأمل من الحكومة اعادة العمل بالقروض المصرفية المخصصة للقطاع السياحي بفوائد منخفضة، كما ننتظر من وزارة المال دعم القروض المتعثرة التي اعيدت جدولتها من قبل مصرف لبنان، لنحفاظ على استمرار المؤسسة السياحية والفندقية.
كانت هذه تفاصيل خبر وديع كنعان:نطالب الحكومة بالقروض المخصصة للقطاع السياحي بفوائد منخفضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.