تقرير: هاتف سامسونج "جالكسي إس 10" سيكون الأسرع في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن هاتف شركة سامسونج الكورية الجنوبية المرتقب "جالكسي إس 10" سيكون الأسرع في العالم.

ووفق ما ذكر وقع "ذا فيرج" التقني، هاتف "جالكسي إس 10" سيتم دعمه بأحد تقنيات الإنترنت اللاسلكي "واي فاي 6"، ومن المتوقع أن تجعل تلك التقنية الطرازات الثلاثة من "جالكسي إس 10" تتمتع بخدمات الإنترنت الأسرع في العالم.

كما أن الجمع في هاتف "جالكسي إس 10" بين تقنية "واي فاي 6" ومعالج كوالكوم الخارق الجديد "سناب دراجون 835"، سيجعلها الأسرع والأقوى في العالم على الإطلاق.

جدير بالذكر أن "سامسونج" ستعلن في وقت لاحق عن 3 طرازات من هواتفها الجديدة "جالكسي إس 10"، و"جالكسي إس 10 إي" المنخفض التكلفة، و"جالكسي إس 10 بلس"، وجميعها ستعمل بتقنية الجيل الخامس.