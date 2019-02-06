المرور: حالة الطقس لم تؤثر على الحركة المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

أكدت اﻹدارة العامة للمرور، أنه يتم متابعة الحالة الجوية وتقلبات الطقس، بعدما تلاحظ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بالطرق التابعة للإدارة، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.

وقالت اﻹدارة العامة للمرور، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، وأنه يتم متابعة الحالة المرورية بشكل مستمر لرصد أى معوقات مرورية قد تظهر على الطرق، منوهة إلى أنه سيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

وسقطت الأمطار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على عدد من محافظات الجمهورية في الوجه البحري والصعيد. وشهدت قرى ومدن محافظة سوهاج، أمطار خفيفة خاصة بالمنطقة المتاخمة للجبال، حيث تسببت في إعاقة حركة المرور على الطرق الصحراوية والسريعة بدائرة المحافظة، وانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من القرى بمختلف المراكز.