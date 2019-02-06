مصرع 2 وإصابة 12 آخرين في تصادم 3 سيارات بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد:

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 12 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم 3 سيارات بطريق السخنة _الزعفرانة" بمحافظة السويس.

ونقل مرفق اسعاف السويس المصابين لمستشفى التأمين الصحي والمتوفين للمشرحة.

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى اخطار من إدارة تأمين الطرق يفيد وقوع حادث بمنطقة الملفات.

وانتقلت القيادات الأمنية بقسم شرطة عتاقة لموقع الحادث وافادت المعاينة أن السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات هي السبب وراء تصادم سيارة ميكروباص بسيارتين ملاكى.

وفي السياق قال مصدر طبى بمستشفى السويس العام، إن بعض الحالات التي وردت للمستشفى في حالة خطيرة وتنوعت إصابتها بين كسور مضاعفة بالاطراف وشرخ بالحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف داخلي.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي إن 7 مصابين حالتهم مستقرة وتنوعت اصابتهم بين كدمات وسحجات وكسور بالساعد والساق.