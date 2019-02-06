"إنرجايزر" تعتزم إطلاق هاتف ببطارية خارقة وشاشة قابلة للطي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت شركة "إنرجايزر"، المعروفة بإنتاج البطاريات، عزمها إطلاق هاتف ذكي ببطارية "خارقة" تحمل ميزة تفتقر إليها الهواتف الذكية الموجودة في السوق، بالإضافة إلى شاشة قابلة للطي.

ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، سيحتوي هاتف "إنرجايزر" الجديد على بطارية ضخمة بسعة 18 ألف ميللي/أمبير الساعة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل حلاً جوهريًا لمشكلة يعاني منها كثيرون من مستخدمي الهواتف الذكية.

وأظهرت التسريبات أن الشركة ستعلن إطلاق أكثر من هاتف خلال مؤتمر الهواتف الذكية العالمي الذي سيقام في برشلونة هذا العام، من بينها هاتف "باور ماكس"، و"ألتيميت"، و"إنيرجي" و"هارد كيس".

وأشارت التسريبات إلى أن هاتف "باور ماكس" سيحتوي على بطارية سعتها 18 ألف ميللي/أمبير الساعة، وهي أكبر بطارية على الإطلاق لهاتف ذكي على مستوى العالم.

وستأتي النسخ ذات المميزات الأقل ببطاريات ذات سعة أقل، في حين ستتميز الهواتف الجديدة بوجود 3 كاميرات "16 ميجابكسل - 5 ميجابكسل - 2 ميجابكسل)، إلى جانب ذاكرة عشوائية"6 جيجابايت"، وذاكرة تخزين "128 جيجابايت".

وتعمل شركة "أفينيور تيليكوم" الفرنسية على تصنيع هواتف شركة "إنرجايزر"، حيث كانت تبيع سابقًا هواتف ذات مواصفات ضعيفة تحت رخصة "إنرجايزر"، قبل أن تقرر أخيرًا دخول سوق المنافسة مع الشركات الكبرى مثل "أبل" و"سامسونج".