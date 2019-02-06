لليوم الثاني.. عواصف ترابية وأمطار خفيفة على الوادي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

ضربت عاصفة ترابية لليوم الثاني على التوالي صاحبها سقوط أمطار خفيفة في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، أغلب مناطق محافظة الوادي الجديد، وعددًا من المناطق المتفرقة في القرى والمدن، تسببت في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق السريعة، وعدد من الطرق الفرعية.

ورفعت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى، بالتواجد الأمني والمروري بالأكمنة الشرطية على الطرق، لتوجيه النصح للسائقين ورواد الطرق لتوخي الحذر أثناء قيادة السيارات والالتزام بالسرعات المقررة أثناء القيادة والتوقف تمامًا في حال حجب الرؤية.

كما أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوي في كافة القطاعات، بسبب العاصفة الرملية الشديدة التي تتعرض لها المحافظة.

ووجه بالاستعداد الأمني خاصة بقطاعات النجدة والحماية المدنية والمرور لاستقبال أي بلاغات، ونشر التحرك الأمني خاصة على الطرق الرئيسية تحسبا لوقوع حوادث.

كما وجه بضرورة استعداد مرفق الإسعاف والمستشفيات والإدارات الصحية للتعامل العاجل مع الحالات الواردة من المواطنين، كما طالب هيئة الطرق بسرعة التحرك بالمعدات اللازمة لإزالة الرمال من على الطرق السريعة لمنع وقوع الحوادث عليها، كما شدد باستعداد قطاع الكهرباء للتعامل العاجل مع حالات انقطاع التيار الكهربائي.

وناشد الزملوط جميع المواطنين اتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر بعدم القيادة على الطرق وغلق المنافذ لمنع دخول الأتربة إلى المنازل.

وكانت محافظة الوادي الجديد، تعرضت أمس الثلاثاء، إلى موجة من الطقس السيئ تمثلت في عواصف ترابية ورياح محملة بالأتربة حجبت الرؤية في بعض الطرق السريعة خاصة طريق الفرافرة- الداخلة والفرافرة- البحرية مما أضطر المرور لإغلاقها وإعادة فتحها مرة أخرى عقب تحسن مستوي الرؤية. ​