الاحتفاء بالمهارة!

دبي، الإمارات العربية المتحدة-الأربعاء 6 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

قدمت شركة "غروندفوس"، الشركة العالمية الرائدة والحاصلة على جوائز في مجال تصنيع الحلول المتطورة للمضخات وتطبيقات أنظمة معالجة المياه، تجربة مثيرة لاختبار مهارات المهنيين في مجال تركيب المضخات في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال تنظيم ثلاث بطولات لتركيب المضخات في كلّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت. وتعدّ مسابقة "غروندفوس" لتركيب المضخات مسابقة تمنح جوائز نُظمت من قبل شركة "غروندفوس" وتهدف إلى جمع المهنيين في مجال تركيب المضخات من جميع أنحاء المنطقة للتنافس في إبراز قدراتهم المتعلقة بتركيب المضخات وعرض مهاراتهم في مختلف التخصصات في سبيل أن يصبحوا الأفضل!

صُممت هذه المسابقة لتعزيز الوعي بالمنتجات المقدمة من "غروندفوس" في مجال خدمات المباني السكنية وبهدف جعل "غروندفوس" العلامة التجارية المفضلة لدى شركات تركيب المضخات المنزلية وشركات حفر الآبار. وأقيمت المرحلة الأولى من عملية البحث عن البطل المقبل في مسابقة "غروندفوس" لتركيب المضخات في 2 نوفمبر 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع شركة محمد عبد الله حاجي يوسف خوري وشركاه، شريك التوزيع المعتمد لمضخات "غروندفوس" في الإمارات العربية المتحدة.

وشارك أكثر من 86 شخصاً في الفعالية للتمتع بالحماس الذي تبعث عليه المسابقة، والتي أقيمت في فندق "سويس بل هوتيل" في الشارقة، وقد تمكنوا من تجاوز تحديات الإجابة على مجموعة من الأسئلة التقنية المرتبطة بتطبيقات مضخات "سكالا 2" و"سي إم بي إي" و"سولوليفت" و"يونيليفت". ثم تم اختيار أفضل 10 مشاركين للإنتقال إلى الجولة النهائية من المسابقة، التي تمّ تقييمهم خلالها بموجب معايير صارمة، بحيث طُلب منهم تجميع مضخة في إطار زمني دقيق وضيق، من دون ذكر الضغوط الإضافية الناجمة عن العمل تحت أنظار المشاهدين.

وتعليقاً على المسابقة، قال سيد أشرف شهزاد؛ المدير التنفيذي لشؤون المبيعات في شركة "غروندفوس الخليج للتوزيع": “تهدف المسابقة إلى تعريف العملاء بالمجموعة الواسعة من منتجات ’غروندفوس‘ التي من شأنها توفير المياه إلى حيث تدعو الحاجة؛ ومساعدتهم على فهم كيف أن الشركة تلبي وتناسب جميع التطبيقات المطلوبة".

تجدر الإشارة إلى أن الفائز في بطولة "غروندفوس" لتركيب المضخات في الإمارات العربية المتحدة هو وسيم أحمد.

أما بطولة الكويت فأقيمت في 6 نوفمبر 2018 في فندق كراون بلازا، وضمت أكثر من 200 مشارك. وقد تنافس الفائز حطيفة هشام عبد الحي وزملاؤه من المرشحين النهائيين على تركيب تطبيقات المضخات المنزلية في المسابقات. كما تلقوا تدريبات حول مضخات "غروندفوس" المنزلية، بما في ذلك مضخات "بيه إم 1 و2"/"بيه إم توين"، و"سكالا 2"، و"يونيليفت سي 9"، و"يو بيه إيه هوم بوستر"، و"سي إم بي إي" ("توين")، و"بيه إف"، و"سولوليفت"، و"إس بي-إيه".

أقيم هذا الحدث بالشراكة مع شركة "عربي"، شريك التوزيع المعتمد لمضخات "غروندفوس" في الكويت، بحضور آرون أليكس فرنانديز، مدير المبيعات في الشركة. وقد حصل على ردود فعل إيجابية من العملاء.

وفي ختام الحفل، تمّ إختيار أمين محمد فاضل ليكون الوجه الخاص لبرنامج "غروندفوس لحفر الآبار" في نسخة البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع شركة "الموسى"، شريك التوزيع المعتمد لمضخات "غروندفوس" في المملكة العربية السعودية.

وفي معرض تعليقه على هذه الفعالية، قال نادر إبراهيم الحجيلان، مدير الحسابات في شركة "غروندفوس": "انضمّ أكثر من 60 مهنياً في مجال تركيب المضخات إلى المنافسة التي قمنا بتنظيمها سعياً للحصول على لقب ’الشخص الأسرع في مجال تركيب مضخات ’إس كيو‘ لحفر الآبار العميقة. كما استمتع المشاركون أيضاً بالعروض التثقيفية التي قدمت معلومات قيّمة سلّطت الضوء على المنتجات الأخرى في مجال حفر الآبار العميقة مثل تطبيقات ’إس بيه‘ و’إم إس‘ و’إم إم إس‘". وأضاف: "شكّل هذا الحدث أيضًا فرصة للمهنيين في مجال تركيب المضخات في المنطقة لفهم التحديات، فضلاً عن منصة لمناقشة احتياجاتهم الخاصة".

وحضر هذه الفعالية أيضاً يوسف جابر، مهندس الخدمات في شركة "غروندفوس".

لمحة عن شركة "غروندفوس الخليج للتوزيع":

تعتبر "غروندفوس" شركة رائدة عالمياً في مجال حلول المضخات المتطورة وشركة سبّاقة في مجال تكنولوجيا المياه. وتسهم الشركة في تحقيق الاستدامة العالمية عبر إطلاق تقنيات رائدة تهدف الى تحسين جودة حياة الناس ورعاية كوكب الأرض. وتأسست "غروندفوس الخليج للتوزيع" عام 1989 في دبي، المقر الإقليمي للشركة لمنطقة شرق أوروبا وغرب آسيا وأفريقيا. وتوفر "جروندفوس" مضخات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة وحلول الضخ الذكية لمختلف التطبيقات في مختلف القطاعات بما في ذلك المباني السكنية والتجارية والصناعات ومرافق المياه (إدارة المياه ومياه الصرف الصحي) والمضخات التي تعمل على الطاقة المتجددة. للمزيد من المعلومات حول "غروندفوس" الإمارات العربية المتحدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.grundfos.ae.