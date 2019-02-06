الحوثى يتاجر بأعضاء جرحاه ومقاتليه

السعوديه ليندا سليم

كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن تلقيها معلومات خطيرة وصادمة تتعلق بقيام جماعات منظمة تابعة لميليشيات الحوثي بعمليات تجارة بأعضاء الجرحى من مقاتليها في جبهات القتال وسرقة أعضاء بشرية وأنسجة من جرحى المقاتلين التابعين لجماعة الحوثي الذين يتم نقلهم إلى مستشفيات في صنعاء.

وقالت المنظمة في بيان لها إنها وثقت عدداً من الحالات التي تعرضت لهذه الجرائم التي تمثل انتهاكاً سافراً للإنسانية، وإن مندوبي المنظمة التقوا مع ضحايا من مناطق الحيمة وبني مطر بمحافظة صنعاء وعمران وإب وانس وحجة.

وأكدت المنظمة أنه ومن خلال تتبعها لهذه القضية تبين أن هناك ثلاثة مستشفيات تقوم بهذه الجريمة في صنعاء بإشراف أطباء يمنيين وأجانب وبدعم

وحماية من قيادات نافذة في جماعة الحوثي، وقالت المنظمة إنها تتحفظ على أسماء الضحايا، وأسماء شبكة سرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها ومسؤولين نافذين في جماعة الحوثي، مطالبة بتحقيق دولي محايد في هذه الجريمة الخطيرة والعمل على إيقاف هذا التوحش والإجرام بحق الجرحى.

من جانب آخر تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من تحرير سلسلة جبلية مهمة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن.الناطقه باسم وزارة الدفاع اليمنية أن اللواء 82 مشاة جبلي حرر سلسلة جبال «القهر» القريبة من مركز مديرية كتاف بصعدة والخط الأسفلتي المؤدي

لها، عقب عملية نوعية نفذها الليلة قبل الماضية. وأفاد الموقع أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن ساندت قوات الجيش اليمني في العملية، وقصفت مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وتعزيزاتها. وأسفرت هذه العملية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها، فيما أسرت قوات الجيش عددًا من الانقلابيين.

إلى ذلك وصل الرئيس الجديد لبعثة المراقبين الأمميين لمدينة الحديدة اليمنية، الدنماركي مايكل لوليسغارد، إلى العاصمة اليمنية صنعاء وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي، إن لوليسغارد وصل إلى المطار قادماً من العاصمة الأردنية عمان، برفقة عدد من المراقبين الدوليين. وأضاف أن المسؤول الدولي سينتقل إلى مدينة الحديدة لمباشرة مهامه في مراقبة وقف إطلاق النار هناك. وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً قبل أيام بتعيين الضابط الدنماركي ليحل محل رئيس البعثة السابق الهولندي باتريك كاميرت.

