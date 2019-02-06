كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان: حكومة الحريري قيد الاختبار وماكرون يؤجل زيارة بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجل زيارته التي كانت مقررة في الشهر المقبل إلى بيروت.

وأوضحت الصحيفة أن المجتمع الدولي، يراقب حكومة الحريري بعد تشكيلها، في انتظار ترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة تضع لبنان على الطريق الصحيح.

وأضافت الشرق الأوسط، في تقريرها، أن المجتمع الدولي والدول الكبرى، تفضل التعامل مع حكومة الحريري الجديدة باعتبارها في "فترة سماح"، وفق مصادر أوروبية.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لن يزور لبنان قريباً، وأنه أجل ذلك إلى النصف الثاني من العام الجاري.