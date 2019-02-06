كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر تنفي إقالة ضباط دعموا ترشيح جنرال للرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وزارة الدفاع الجزائرية تقارير صحفية تحدثت عن توقيف عددٍ من كبار ضباط الجيش بزعم أنهم أبدوا دعماً لمرشح من المؤسسة العسكرية وهو الجنرال المتقاعد علي غديري، والذي أَعلن الأسبوع الماضي تصميمه على الترشح لانتخابات الرئاسة حتى لو ترشح الرئيس بوتفليقة.

وأصدرت وزارة الدفاع حينها بياناً اتهمت فيه أطرافاً عسكرية وسياسية بمحاولات ضرب مؤسسة الجيش.

وتناقلت مصادر إعلامية جزائرية أنّه من المنتظر أن يعود الوزير الأول الأسبق عبدالمالك سلال ، إلى الواجھة السیاسیة مجدداً، وھذا من خلال تعیینه مديراً للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفلیقة ، وإن كان الأخير لم يعلن لحد الآن ترشحه بشكل رسمي.

وتتجه الأنظار إلى التجمع الشعبي المرتقب في القاعة البیضاوية السبت المقبل. والذي من المنتظر أن يضم جمیع الأقطاب الداعمة لبوتفليقة ويكون بمثابة إعلان عن بداية انطلاق الحملة الانتخابية.

وتشیر عدة مصادر إلى أن الرئیس بوتفلیقة قد يستغل ھذه المناسبة من أجل توجیه رسالة للجزائريین يعلن من خلالھا ترشحه رسمیا لرئاسيات 18 أبريل 2019.