كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير كولومبي يتعهد بتدابير إضافية على كاراكاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد وزير الخارجية الكولومبي، كارلوس هولمز تروجيللو، باتخاذ خطوات إضافية لمعالجة الوضع فى فنزويلا، بعد إجراء محادثات مع وزير الدولة الأمريكي مايك بومبيو.

ونقلت وزارة الخارجية الكولومبية عن "تروجيللو"، قوله، إن "الاجتماع كان جيدًا وواسعًا وبناءً، وتم تحليل نتائج اجتماع مجموعة ليما، وهناك الكثير من الإجراءات الإضافية التى يتعين اتخاذها لتغيير الوضع فى فنزويلا".

يأتي هذا البيان، بعد الاجتماع الوزاري لمجموعة ليما، حول فنزويلا، الذي عقد في أوتاوا في 4 فبراير، وشارك "بومبيو" في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس.

وبعد الاجتماع، أصدرت المجموعة إعلانًا، حيث أكد 11 عضوًا في المنظمة، وهم؛ الأرجنتين، والبرازيل، وكندا، وشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، وجواتيمالا، وهندوراس، وبنما، وباراجواي، وبيرو، دعمهم لرئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيس البلاد المؤقت في 23 يناير.