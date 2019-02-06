كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرس الوطني الفنزويلي يضبط "أسلحة أمريكية" في مطار فالنسيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نائب وزير الوقاية وأمن المواطن في فنزويلا، إيندس بالنسيا، أن ممثلون من الحرس الوطني الفنزويلي، والإدارة الوطنية المتكاملة لإدارة الجمارك والضرائب، صادروا 19 بندقية داخل طائرة شحن تجارية في مطار أرتورو ميشيلينا الدولي في فالنسيا.

ووفقًا للوزارة، تم العثور على ذخيرة عالية العيار، و 19 بندقية و 118 مجلدًا، بالإضافة إلى 90 جهاز راديو وستة هواتف نقالة، في المخبأ الذي كان من المحتمل إرساله من ميامي، وفلوريدا في 3 فبراير، وقد بدأت السلطات تحقيقًا في الواقعة.

وكان قد رفض نيكولاس مادورو، في الخامس من فبراير، وعدًا من الولايات المتحدة بإرسال مساعدات إغاثة إلى البلد المتضرر من الأزمة في أمريكا الجنوبية، التي ضربتها الأزمة ووصفها بأنها "لعبة سياسية" وحجة للغزو.