كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يمهل الكونجرس 10 أيام لتمرير مشروع قانون حماية أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يبق أمام الكونجرس سوى عشرة أيام للاتفاق على تخصيص الأموال لبناء الجدار مع المكسيك.

وقال ترامب في خطابه السنوي أمام الكونجرس، اليوم الأربعاء 6 فبراير: "أمام الكونجرس 10 أيام لتمرير مشروع قانون يمول الحكومة ويحمي البلاد ويضمن أمن حدودنا الجنوبية".

وأضاف: "يجب على الكونغرس أن يظهر للعالم بأسره، أن أمريكا تعتزم وضع حد للهجرة غير الشرعية".

ويطالب دونالد ترامب، الرئيس الجمهوري، بتوفير اعتمادات مالية في الميزانية الفيدرالية تصل إلى 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ويرفض الديمقراطيون هذا الأمر.

ووعد ترامب ببناء جدار حدودي مع المكسيك، خلال حملته الانتخابية، وخاض مواجهات ساخنة مع الديمقراطيين منذ توليه السلطة عام 2016، وتسبب هذا الأمر في إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية استمر 35 يوما.

ولأن الديمقراطيين يمثلون الأغلبية في مجلس النواب، بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإن تمرير الميزانية الفيدرالية يتطلب موافقتهم وهو الشيء الذي لم يحدث، وتسبب في إغلاق حكومي أدى إلى توقف الحكومة الأمريكية جزئيا لأكثر من شهر.

ومازالت أزمة الجدار الحدودي تمثل نقطة خلافية بين ترامب والديمقراطيين داخل الكونغرس، حتى بعدما أعادت الحكومة فتح مؤسساتها مؤقتا.