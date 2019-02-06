كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: إحباط تسلل حوثي فاشل في البيضاء ومقتل مسلحين من الميليشيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في جبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء وسط البلاد.

ونقل موقع "سبتمبر نت" اليمني، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة المليشيا الحوثي، مساء أمس الأول، إلى مواقع في محيط جبل القرحاء الاستراتيجي.

وتمكنت قوات الجيش من إفشال محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، حسب الموقع التابع لوزارة الدفاع في حكومة الشرعية اليمنية.