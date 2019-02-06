البرد القارس يقتل متشرد بأولاد تيمة

استيقظت ساكنة أولاد تايمة بإقليم تارودانت، على مشهد مؤثر، صباح أمس الثلاثاء، بعد العثور على جثة شاب متشرد على مستوى محطة سيارات الأجرة الكبيرة وسط المدينة.

وعلم “اليوم24″، أن الشاب الثلاثيني، والمعروف باسم جواد، يعيش حالة التشرد بالمنطقة منذ سنوات، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة صباح اليوم، إذ رجح الكثيرون أن تكون موجة البرد القارس التي تعرفها مدينة أولاد تايمة السبب المباشر في وفاة الهالك.

هذا وفور توصلها بالخبر انتقلت عناصر السلطات المحلية، ومصالح الأمن، والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تمت معاينة جثة الهالك قبل أن يتم نقله الى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بأولاد تايمة، فيما تم فتح بحث من طرف مصالح الأمن لمعرفة أسباب الوفاة.