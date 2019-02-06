طوبا- الزنغرية: اعتقال شابين بشبهة إطلاق نار وإلقاء قنبلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابين (19 عاما) من طوبا- الزنغرية، وذلك للاشتباه بأنهما ألقيا قنبلة وأطلقا عيارات نارية في القرية، الليلة الماضية.

ويُستدل من المعلومات المتوفرة أن الشابين أطلقا عيارات نارية في الهواء وألقيا قنبلة صوتية في طوبا- الزنغرية، الليلة الماضية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق، اليوم.

وشهدت طوبا- الزنغرية في الأشهر الأخيرة جرائم إطلاق نار وإلقاء قنابل وإحراق بناية المجلس المحلي على خلفية الانتخابات المحلية الأخيرة. كما ألقى جناة قنبلة يدوية وأطلقوا النار في الهواء بمحاذاة منزل رئيس مجلس محلي طوبا- الزنغرية المنتخب، وسام عمر، مساء يوم، الجمعة الموافق 09.11.2018، على خلفيّة نتائج الانتخابات.

وتعاني طوبا- الزنغرية كغالبية البلدات العربية في البلاد من ازدياد أعمال العنف والجريمة غير أن الحكومة الإسرائيلية قررت، في الآونة الأخيرة، تقليص مبلغ 400 مليون شيكل من ميزانية خطة محاربة الجريمة في المجتمع العربي للعام 2018، رغم تفاقم الظاهرة وسط تأكيد القيادات العربية أن الشرطة تتحمل الجزء الأكبر من انتشار الجريمة بسبب تقاعسها عن أداء دورها في اجتثاث العنف والجريمة.