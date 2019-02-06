حيفا: إضراب إنذاري يشل خدمات البلدية اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة المستخدمين في بلدية حيفا إضرابا إنذاريا لمدة 24 ساعة اليوم، الأربعاء.

ويشمل الإضراب خدمات البلدية المختلفة، بينها الحضانات التي أغلقت أبوابها بسبب انضمام مساعدات المعلمات إلى الإضراب .

وأفيد أن الإضراب لا يشمل المدارس بمراحلها الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، والتعليم الخاص، وكذلك مستشفى "بني تسيون".

وقالت لجنة المستخدمين إن "سبب الإضراب هو الخلاف بين اللجنة ورئيسة البلدية، عينات كاليش- روتم، حول عدد من القضايا، بينها إقالة 24 عامل نظافة مؤقتا بدون تقديم بلاغ مسبق لهم".