غوارديولا يوسع المرشحين للقب الدوري الإنجليزي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، اعتبر أن فرق مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير لديها فرصة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "لم أقل أبدا أن توتنهام أو تشيلسي أو أي من الفرق الـ6 الأوائل خارج السباق وحتى مانشستر يونايتد الذي يصنع مسيرة من الانتصارات كل جولة ضمن المرشحين أيضا، جميع تلك الفرق تقاتل على لقب الدوري".

وأضاف "إذا نجح تشيلسي في تحقيق انتصارات متتالية فسيكون مرشحا أيضا للفوز بالدوري، الجميع متواجد للتنافس على اللقب، الفارق ليس كبير جدا".

تابع "هناك 39 نقطة متبقية حتى نهاية الدوري، عندما يكون الفارق 9 أو 10 نقاط فهو ليس كبيرا، عليك أن ترى ما يحدث حاليا في البطولة، الجميع مستعد لخطف النقاط".

وواصل "منذ 3 أو 4 أيام كنا قد انتهينا، البطل كان ليفربول، أما الآن فنحن في وضع أفضل، ومن الممكن أن يعتلي السيتي الصدارة أو يتأخر عن الريدز بفارق 7 نقاط بعد 3 أيام أخرى".

وأردف غوارديولا "علينا أن نكون أكثر هدوءا في هذا الموقف، سيكون هناك الكثير من المفاجآت، وسيكون من الصعب على كل فريق تحقيق الفوز في كل المباريات".

وختم "كل الفرق المرشحة للبطولة، وغير المرشحة لديها القدرة على خلق المشاكل للمنافسين".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي بات على بُعد 3 نقاط من ليفربول المتصدر، بعد تعادل الريدز أمام وست هام 1ـ1، الإثنين.

ويستعد السيتي لمواجهة قوية أمام إيفرتون، مساء اليوم الأربعاء في المباراة المقدمة من الجولة الـ27 للدوري الإنجليزي.