إصابة خطيرة لشابة في حادث طرق قرب يانوح- جث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت شابة تبلغ من العمر 36 عاما في حادث طرق بالقرب من قرية يانوح- جث في منطقة الجليل الأعلى صباح اليوم، الأربعاء .

وقدّم الطاقم الطبي من مركز "حيان" العلاج الأولي للمصابة في مكان الحادث، ووصفت إصابتها بأنها بين الخطيرة والمتوسطة.

وجرى نقل المصابة إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي بمدينة نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن 13 شخصا من المجتمع العربي في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2019.